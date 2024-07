Kontrastprogramm Regen, Rock und Techno am Stadtfest-Samstag (mit Bildergalerie)

Es bleibt dabei: Das Zweibrücker Stadtfest dreht dann nochmal richtig auf, wenn es dunkel wird. Was eingefleischte Stadtfest-Gänger ohnehin schon wussten, bestätigte sich auch am diesjährigen Festsamstag. Und das, obwohl es Petrus ausgerechnet an diesem Tag – dem meist besucherstärksten Stadtfest-Tag – immer wieder regnen ließ. So wurde es mit zunehmender Dauer etwa an der Rockbühne vor der Feuerwache oder an der Techno-Bühne auf dem Schlossplatz immer feuchter, aber auch immer voller.