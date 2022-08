Zef klagt gegen Möbelhaus-Investor Kleinpoppen : Tauziehen um die Möblierung der Truppacher Höhe

Auf einem großen Teil des Feldes hinter dem Turbo-Kreisels sollte das Möbelhaus entstehen. (Vorne rechts ein Stück des Outlet-Parkplatzes.) Foto: pm/lbsp

Zweibrücken Rechtsstreit um vom abgelehnten Möbelhaus-Investor Kleinpoppen blockiertes Gelände gegenüber Zweibrücker Outlet dauert an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rainer Ulm

Sie ziehen bereits seit mehreren Jahren am gleichen Strang, nur schon lange nicht mehr in dieselbe Richtung. Der Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (Zef), der dem Solinger Projektentwickler André Kleinpoppen im Jahr 2016 auf der Truppacher Höhe 60 000 Quadratmeter unerschlossenes Ackerland verkauft hatte, will das verkehrsgünstig an der Autobahn 8 und gegenüber dem Fashion Outlet gelegene Grundstück zurück. Weil es der 64-jährige Rheinländer aber nicht wieder hergeben will, klagt der Zef nun bereits seit geraumer Zeit vor einer Zivilkammer des Landgerichts Zweibrücken.

Lesen Sie auch Zweibrücken: Kommunalpolitiker stoppen Bebauungsplan : Kein Möbelhaus auf der Truppacher Höhe nahe Fashion Outlet

Dabei waren die Pläne für das riesige Möbelhaus mit bis zu knapp 40 000 Quadratmetern Verkaufsfläche, das Kleinpoppen errichten wollte, bereits im Februar 2020 geplatzt (wir berichteten). Damals hatte der interkommunale Zef gegen die Stimmen der Ortsgemeinden Contwig, Althornbach und Mauschbach sowie der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land den Bebauungsplan-Aufstellungsbeschluss aufgehoben, weil „ein Haus dieser Größe keine Chance auf einen Genehmigung“ habe, wie der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) seinerzeit den Rückzieher begründete. Und die damalige Zef-Vorsteherin, Südwestpfalz-Landrätin Susanne Ganster (CDU), merkte an, dass es eine „klare Aussage“ aus dem Mainzer Wirtschaftsministerium gebe, dieses Vorhaben nicht unterstützen zu wollen. Demnach habe auch das für Raumplanung zuständige rheinland-pfälzische Innenministerium argumentiert, ein Bebauungsplanverfahren nach den ehrgeizigen Vorstellungen Kleinpoppens sei rechtlich unmöglich und deshalb von vornherein zum Scheitern verurteilt. Denn ein solches riesiges Einrichtungshaus, noch dazu auf der „Grünen Wiese“, vertrage sich nicht mit den Zielen der Landesplanung.

Mittlerweile vereitelt Kleinpoppen mit seinem Besitzanspruch auch alle Bemühungen des Zef, die wegen ihrer Anschlussmöglichkeiten an bestehende Gewerbegebiete attraktive Truppacher Höhe einer anderen Nutzung zuzuführen.

Den Rückzieher des Zef hatten die Ortsgemeinden seinerzeit auch in den Zusammenhang mit einem Bescheid der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt an der Weinstraße aus dem Jahr 2019 gestellt, der Möbel Martin erlaubte, sein Einrichtungshaus an der Zweibrücker Wilkstraße von 24 000 auf 30 000 Quadratmeter Verkaufsfläche zu erweitern. Die SGD Süd hatte damals schon klargemacht, dass mit jenem Bescheid der Bedarf „an Möbeln und Einrichtungsgegenständen“ in und um Zweibrücken gedeckt sei – und damit indirekt weitere Ansiedlungen von Großanbietern aus dieser Branche quasi ausgeschlossen.

Lesen Sie auch Vor 15 Jahren gestarteter Bebauungsplan endlich fertig : Möbel Martin nutzt grünes Licht noch nicht

Nun kommt die SGD Süd im Zivilverfahren „Zef gegen Kleinpoppen“ erneut ins Spiel. Die damit befasste Zivilkammer des Landgerichts hat nämlich nun beschlossen, bevor weiterverhandelt wird, bei der Landesbehörde eine „Auskunft“ einzuholen. So möchte die Zivilkammer des Landgerichts von der SGD Süd wissen, ob seinerzeit der Antrag für ein Raumordnungsverfahren von Kleinpoppens Projektgesellschaft KPP „ordnungsgemäß“ eingeholt wurde, ob dieses Raumordnungsverfahren überhaupt erforderlich war, ob das Möbelhaus-Vorhaben gegen die Raumordnung verstößt, ob der Beklagten, also der KPP, damals „Vorgaben“ gemacht wurden und ob einem „Konkurrenten der Beklagten“ ein entsprechendes Projekt auf 30 000 Quadratmetern erlaubt wurde. Und letztlich will die Zivilkammer von der SGD Süd die Frage nach den Erfolgsaussichten des geplanten gehobenen Möbelsortiments auf einer Fläche von 39 500 Quadratmetern im „Konversionsgebiet Zweibrücken Flugplatz“ beantwortet haben. Diese „Auskunft“ dürfte allerdings einige Zeit auf sich warten lassen, weshalb in dem Verfahren wohl erst im Herbst weiterverhandelt werden kann.