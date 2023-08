Appell: Mehr ambulante Pflege statt Heimunterbringung Rechnungshof rügt Zweibrücker Pflege-Hilfen

Info

Ratsmitglieder haben das Prüfungsergebnis als aus städtischer Sicht „zufriedenstellend“ und „relativ gut für eine Rechnungshof-Prüfung“ bezeichnet; die Verwaltung hob hervor, es seien meist nur Einzelfälle kritisiert worden.

Der Merkur-Reporter dagegen hat nach Lektüre des Rechnungshof-Berichts eher den Eindruck, dass es für eine so kleine Stadt eine ganze Menge Beanstandungen gab, zumal ja nur stichprobenartig geprüft wurde. Um zu klären, welcher Eindruck richtig ist, haben wir direkt beim Landesrechnungshof angefragt: „Gab es – verglichen mit anderen geprüften Städten und in Relation zur Größe der Städte – in Zweibrücken relativ viele oder relativ wenig Beanstandungen?“

Rechnungshof-Pressesprecher Philip Stöver mailte dazu am Donnerstag: „Für die Einschätzung der Relevanz der Prüfungsfeststellungen im Fall Zweibrücken verweisen wir auf die interkommunalen Vergleiche auf S. 3f. der Prüfungsmitteilungen sowie die abschließende Bewertung betreffend die Prüfung der Heimbetreuungsbedürftigkeit (Nr. 3.6) im letzten Absatz vor der Randnummer 2 (S. 14 der Prüfungsmitteilungen).

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir von einem weitergehenden wertenden Vergleich mit Prüfungsfeststellungen, die der Rechnungshof bei anderen Kommunen zum Thema Hilfe zur Pflege in Einrichtungen getroffen hat, absehen möchten. Zum einen ist geplant, eine diesbezügliche Zusammenfassung in den Kommunalbericht 2023 aufzunehmen, dessen Veröffentlichung für November geplant ist. Dies soll den Sozialämtern der nicht in die Prüfung einbezogenen Kommunen die Möglichkeit geben, ihre eigene Verwaltungspraxis auf vergleichbare Fehler zu überprüfen. Zum anderen dienen die Kommunalprüfungen des Rechnungshofs nach der Intention der gesetzlichen Aufgabenzuweisung dem Zweck, die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungsvollzugs in den geprüften Kommunen zu verbessern. Eine ,Prangerwirkung’ ist insoweit nicht intendiert.“

In den erwähnten Stellen kommt Zweibrücken relativ schlecht weg: Die erste Stelle ist die, wo steht, dass Zweibrücken einen starken Anstieg der Pflege-Hilfe-Ausgaben hat und im Verhältnis zur Einwohnerzahl die zweithöchsten Fallzahlen der kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz hat. Die zweite Stelle ist das in unserem großen Artikel fett markierte Zitat.⇥ (lf)