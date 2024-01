Rathaussturm in Zweibrücken „(Klima-)Wandel für Zweibrücken“

Im Ratssaal traf man sich dann anschließend, begleitet von den Stimmungsliedern der „Wikinger“, zur ausgelassenen Siegesfeier. Wosnitza ließ sich per Skype vom PC aus zuschalten, was allerdings in Folge technischer Probleme, wie erwartet, misslang. Und so musste der „scheidende Oberbürgermeister“ in Jackett, Schlips und Schlafanzughose gekleidet doch noch sein Homeoffice verlassen und zu seiner „Abdankungsrede“ persönlich erscheinen.