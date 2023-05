Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit Regenbogenflagge am Zweibrücker Rathaus

Noch deutlich bunter wurde es am Rathaus am Mittwoch – das allerdings nur für einen Tag. Der 17. Mai ist nämlich ein besonderer Tag, wie Oberbürgermeister Marold Wosnitza auf der städtischen Facebook-Seite „Rosenstadt Zweibrücken“ informierte: „Heute ist Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit (#IDAHOBIT). Zweibrücken ist eine weltoffene Stadt. Wir stellen uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Intoleranz und stehen für Vielfältigkeit in jeglicher Form. Daher haben auch wir heute das Rathaus in Regenbogenfarben beflaggt, um dieses Zeichen nach Außen zu tragen, so OB Zweibrücken Marold Wosnitza.“