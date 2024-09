Merkur-Fotorätsel Lieber bunt als grau

Zweibrücken hat das Glück, nicht zuletzt dank Peter Schaumburger über zahlreiche bemalte Strom- und Verteilerkästen zu verfügen. Und weil sie so hübsch anzusehen sind, finden sie sich auch immer wieder in dieser Rätselserie. Wo steht dieses Objekt? Raten Sie mit und schicken sie Ihre Lösung an merkur@pm-zw.de.