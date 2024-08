Merkur-Fotorätsel Wenn die Bäume Herzen tragen

Ohne das Gekrakel im Hintergrund wäre dieser Herzbaum ein noch tollerer Anblick. Aber auch so kann er des Passanten Auge erfreuen, so er ihn denn im Halbdunkel wahrnimmt. Wo wurde dieses Bild aufgenommen? Raten Sie mit und schicken sie Ihre Lösung an merkur@pm-zw.de.