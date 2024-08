Merkur-Fotorätsel Mal wieder aufs Dach gestiegen

Erraten wurde unser letztes Fotorätsel: Das im FCK-Stil bemalte Elektro-Irgendwas befindet sich in der Steinhauser Straße kurz vor der Bushaltestelle in Richtung Flugplatz. Das wusste Antje Hafner. Allerdings scheint es einen weiteren Kasten dieser Art zu geben, denn eine andere Leserin berichtet, ein Exemplar am Ölkorb gesehen zu haben. Man lernt eben nie aus. jam/Foto: jam