Merkur-Fotorätsel Wenn Fußballfans zur Farbe greifen

Erraten wurde unser letztes Fotorätsel. Es handelt sich um eine Türklinge an der Karlskirche in Zweibrücken. Dazu schreibt Joachim Kropp: „Die Türklinken wurden vom pfälzischen Bildhauer Gernot Rumpf gefertigt. Von ihm ist auch der Löwe am Hallplatz und viele weitere Kunstwerke in der Pfalz.“ Außer ihm kannten die richtige Lösung Bernd Behrendt, Gabi Sommer, Christian Meister, Ralf Denger, Helmut Paschke und Georg Dhom. jam/Foto: jam