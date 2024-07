Merkur-Fotorätsel Zielübungen für Fortgeschrittene

Auf den ersten Blick weiß der Passant gar nicht, was er da vor sich hat. Beim zweiten erkennt er: Das sind Fahrradreifen. Aber warum sind sie da, wo sie sind? Und was ist mit den roten Spritzern? Und wo spielt das Ganze überhaupt? Raten Sie mit und schicken sie Ihre Lösung an merkur@pm-zw.de.