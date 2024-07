Merkur-Fotorätsel Alles Bonsei, oder was?

Was es doch für interessante Aufbewahrungsgefäße für Pflanzen gibt. Dieses hier schaut ein wenig aus wie ein Mini-Zen-Garten, wobei das äußere Rund den geharkten Kies darstellt. Mutmaßlich hat sich der Designer dabei aber etwas komplett anderes gedacht. Das ficht uns jedoch nicht an! Uns interessiert nur, wo dieses Bild gemacht wurde. Raten Sie mit und schicken sie Ihre Lösung an merkur@pm-zw.de.