Merkur-Fotorätsel Hintergründige Fassade

Beim ersten Vorübergehen dachte unser Fotograf noch, er hätte sich geirrt. Aber auf den zweiten Blick war im klar: Da stehen tatsächlich hebräische Buchstaben auf der Fassade dieses Hauses. Genau genommen steht dort der Name Gottes, Jehowa oder auch Jahwe – das so genannte Tetragramm JHWH erlaubt beide Möglichkeiten. Der Fotograf interessiert sich sehr für die Geschichte hinter diesem Fassadenschmuck, an dieser Stelle jedoch ist erst einmal eine andere Frage wichtig: Wo wurde dieses Bild aufgenommen? Raten Sie mit und schicken sie Ihre Lösung an merkur@pm-zw.de.