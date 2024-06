Merkur-Fotorätsel Verkehrsinsel mit Leuchtturm

Blutiger Messer-Angriff auf Mitbewohner in Zweibrücken-Ernstweiler: 20-Jähriger in U-Haft

Ermittlungen halten an Blutiger Messer-Angriff auf Mitbewohner in Zweibrücken-Ernstweiler: 20-Jähriger in U-Haft