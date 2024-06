Merkur-Fotorätsel Mit Grün ist grau viel schöner

Wie trostlos wäre diese Fassade trotz Feuertreppe ohne das Grün davor? Weil das an dieser Stelle nicht die wichtigste Frage ist, beantworten wir sie gleich selber: ziemlich. Was wir nicht beantworten, sondern vielmehr von unseren Lesern gerne beantwortet hätten, ist die Frage, wo dieses Foto aufgenommen wurde. Schicken sie Ihren Lösungsvorschlag an merkur@pm-zw.de.