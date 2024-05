Merkur-Fotorätsel Kugelgrau vor himmelsblau

Die „Die Saar-Pfalz Stromer“ spenden 9100 Euro an drei Institutionen, die sich um Kinder kümmern

Geld für Kinderschutzbund Zweibrücken, „Bikers Against Child Abuse“ und SOS Kinderdorf in Silz Die „Die Saar-Pfalz Stromer“ spenden 9100 Euro an drei Institutionen, die sich um Kinder kümmern