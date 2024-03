Merkur-Fotorätsel Steine bemalen nach Zahlen?

Was wollen dem Passanten nur diese Zahlen sagen, die am fotografierten Ort allüberall verstreut sind? Ist es wirklich ein Open-Air-Malen-nach-Zahlen? Sicherlich nicht. Aber was dann? Oder eher gefragt: Wo dann? Rätseln Sie mit und schicken sie Ihre Lösung an merkur@pm-zw.de.