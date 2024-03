Merkur-Fotorätsel Was ist weiß und hängt an der Wand?

Erraten wurde unser letztes Fotorätsel: Die Hütte im Grünen mit den vielen interessanten Blechschildern an der Wand steht in Oberauerbach direkt jenseits der Unterführung, die von der Gewerbestraße unter der L 471 in Richtung Schwarzbach führt. Das wusste Rita Kircher. jam/Foto: jam