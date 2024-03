Merkur-Fotorätsel Viele royale Kopfbedeckungen

Erraten wurde unser letztes Fotorätsel. Die geringelten Beine stecken in einem Gebüsch an der Ecke Altheimer Straße/An der Kirche in Mittelbach. Das wusste Thorsten Selke. Er schreibt dazu: „PS: Das ist unsere ‚Hexe‘. Die ist letztes Jahr kurz vor Halloween abgestürzt. Seit dem hängt sie da im Busch und keiner traut sich sie da raus zu holen.“ Pia Rutschke-Haber, die ebenfalls die Lösung wusste, schreibt: „Die Hexe ist in Mittelbach in der Altheimer Straße gelandet. Sie ist sicher am Kirchturm hängen geblieben.“ jam/Foto: jam