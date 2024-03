Merkur-Fotorätsel Mit mehr Schwung als vorgesehen

Erraten wurde unser letztes Fotorätsel: Die Steintreppe neben der vergitterten Maueröffnung findet man nicht, viele meinten, am Fuß der Türmchen in der Fasanerie, sondern in der Bliestalstraße in Wattweiler in der Nähe der Obstkelter. Das wussten Bernhard Feß und Ivonne Wagner. jam/Foto: jam