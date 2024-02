Merkur-Fotorätsel Schau mir in die Augen, Kleines!

Wir wissen nicht, was es mit dem dornigen Ring auf sich hat, der diese Fassade ziert. Aber sieht er nicht ein wenig aus wie ein zum O geformter Mund in einem Gesicht, dessen Augen die Fenster bilden? Wo ist dieses Haus zu finden? Rätseln Sie mit und schicken sie Ihre Lösung an merkur@pm-zw.de.