Merkur-Fotorätsel Es steht ein Pflug im Nirgendwo

Erraten wurde unser letztes Fotorätsel. Der Anti-Hundeklo-Zettel hängt an einem Baum in der Poststraße in Zweibrücken. Das wussten Ulla Liethen, Gabi Steiner, Helmut Paschke, Christian Meister, Edeltraud Friedrich und Gerhard Maurer. jam/Foto: jam