Merkur-Fotorätsel Vorsicht, bissiges Krokodil!

Vor etwa 20 Jahren schlich sich ein Kinderlied in die deutschen Charts, das von einem kleinen Krokodil handelte. Hatte man die Melodie einmal gehört, war sie nur schwer wieder aus dem Kopf zu entfernen. Soll mit diesem großen weißen Krokodil etwa dieses Millionensellers gedacht werden? Wahrscheinlich nicht. Die entscheidende Frage an dieser Stelle ist jedoch so oder so eine andere: Wo wurde dieses Bild aufgenommen? Rätseln Sie mit und schicken sie Ihre Lösung an merkur@pm-zw.de