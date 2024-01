Merkur-Fotorätsel Entsorgungshilfe, dreisprachig

Den meisten Zeitgenossen fallen Mülleimer im öffentlichen Raum eigentlich in der Regel nur dadurch auf, dass sie dort fehlen, wo man sie gerade braucht. An diesem Ort jedoch gibt es nicht nur zahlreiche dieser Behälter, sie laden auch zur Mülltrennung ein. Die Frage ist: Wo sind diese Mülleimer zu finden? Rätseln Sie mit und schicken sie Ihre Lösung an merkur@pm-zw.de.