Wosnitza: Genehmigungen für einzelne Verkaufsstände sind aber möglich : Aus Sorge vor Corona: Stadtrat lehnt einen Zweibrücker „Weihnachtsmarkt light“ ab

Zweibrücken Zwischen SPD und CDU kam es im Stadtrat zu einer heftigen Diskussion.

Die SPD hatte einen „Weihnachtsmarkt light“ beantragt. Zwar sei, so Vizefraktionschefin Theresa Wendel, angesichts der hohen Corona-Fallzahlen die Absage des (auf rund um die Alexanderskirche geplanten) Weihnachtsmarktes sinnvoll gewesen. Aber: Die Marktbeschicker hätten dadurch nun schon zum zweiten Mal erhebliche Einnahmeausfälle. Deshalb solle die Stadt „ein solidarisches Zeichen setzen“ und den verhinderten Weihnachtsmarkt-Gewerbetreibenden erlauben, ihre „Waren in der gesamten Fußgängerzone sowie auf Alexanderplatz, Schloss- Herzog- und Hallplatz“ anzubieten – und dabei die Sondernutzungsgebühr zu erlassen (wie das auch für den Weihnachtsmarkt geplant war).

Der Neu-Grüne Patrick Lang begrüßte zwar das Motiv, Ausfälle auszugleichen – leider sei „das in der derzeitigen pandemischen Lage“ aber nicht durchführbar, zumal das wirtschaftliche Risiko für Standbetreiber zu hoch wäre, weil ja wegen der verschärften Corona-Regeln kaum mehr Leute in der Stadt seien.

Theresa Wendel reagierte angefressen und betonte: „Bevor in der Zeitung steht, die SPD wolle einen Weihnachtsmarkt mit massig Glühweinständen: Es gibt auch Kunsthandwerker, die ihre Sachen verkaufen! DENEN, wenn sie es denn möchten, wollen wir einen Verkauf ihrer Waren ermöglichen.“ Dies wäre für das Infektionsgeschehen so wenig bedenklich wie samstags die Wochenmarkt-Stände.

Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) betonte, unabhängig von der Frage „Weihnachtsmarkt light“ habe jeder Gewerbetreibende das Recht, bei der Stadt einen Stand zu beantragen. So stehe bereits eine Glühweinbude an der Alexanderskirche. Sowas sei auch nach der Corona-Verordnung möglich, erklärte Ordnungsdezernentin Christina Rauch (CDU). Wosnitza stellte (auch nach dem Ratsbeschluss) in Aussicht, im Einzelfall zu entscheiden, ob man die Sondernutzungsgebühr erlasse. Die Weihnachtsmarktbuden seien allerdings so eingelagert, dass sie nicht kurzfristig aufbaubar sind.