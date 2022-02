Tatort: Zweibrücker Hauptstraße : Randalierer richtet 1000 Euro Schaden an Haustür an

Randalierer richtet 1000 Euro Schaden an Haustür an

Zweibrücken Das Tatmotiv ist noch rätselhaft. Auch der Täter ist noch unbekannt – die Polizei bittet deshalb um Hinweise.

Wie von Zeugen akustisch wahrgenommen werden konnte, beschädigte ein unbekannter Täter – vermutlich aus Verärgerung, dass er nicht ins Haus eingelassen wurde – die Tür eines Zweibrücker Mehrfamilienhauses, indem er heftig gegen diese schlug und trat. Dadurch entstand etwa 1000 Euro Schaden. Die Tat passierte am 6. Februar kurz nach 20 Uhr an der Hauptstraße 17-19, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Warum der Randalierer ins Haus wollte und nicht hineingelassen wurde, „ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen“, schreibt die Polizei auf PM-Nachfrage: „Bei einer ersten Befragung von Hausbewohnern konnte die Frage nicht geklärt werden.“