Drei Fälle in Zweibrücken und Homburg : Rätseln über tote Blaumeisen-Küken

Die toten Küken. Foto: Sabine Paasch

Zweibrücken Zweibrückerin ist entsetzt: Gesamte Brut in Nistkasten tot. Wildvogelhilfe: Ursache könnte Virus sein.

Schreckmoment für Sabine Paasch: Die gesamte Blaumeisen-Brut in ihrem Nistkasten in der Canada-Siedlung ist verendet. „Furchtbar“, klagte sie am Montag im Gespräch mit dem Merkur. Sie habe auf ihrem Balkon einen Nistkasten für Meisen aufgehängt – und mit großer Freude vor knapp zwei Wochen registriert, dass tatsächlich ein Blaumeisen-Paar diesen für seinen Nachwuchs auserkoren hatte. Die Folge war ein munteres Fiepen und Piepen in dem Kasten – der Paaschs Herz höher hüpfen ließ.

Doch plötzlich: Totenstille. Die Elterntiere kamen nicht mehr zur Fütterung. Die Zweibrückerin öffnete den Nistkasten mit einer bösen Vorahnung. Tatsächlich: Alle sechs Küken waren verendet. Paasch ist überzeugt, dass Gartenbesitzer in der Nachbarschaft Schuld sind. Dort werde mit Insektiziden und Pestiziden gearbeitet, potentielles Futter werde so regelrecht vergiftet, ärgert sich die Tierfreundin und mahnt mehr Rücksichtnahme in der Brutzeit an.

Vanessa Carstens von der Wildvogelhilfe ist sich nicht sicher, ob es wirklich daran liegt, wie sie auf Anfrage sagt. Sie habe just am Montag von zwei weiteren Fällen toter Blaumeisen-Küken gehört: ein weiterer in Zweibrücken und einer in Homburg. „Es könnte das Blaumeisen-Virus sein“, gibt Carstens zu bedenken. Sie bittet betroffene Bürger, nach den Elterntieren Ausschau zu halten. „Haben sie Atemnot? Wirken sie aufgeplustert? Das wären Hinweise auf das Blaumeisen-Virus“, weiß die Expertin. Gewissheit sei natürlich nur über eine tierärztliche Analyse zu gewinnen.