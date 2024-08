Rätseln Sie mit! Es geschah vor 100 Jahren

Im Jahr 1924 ist Einiges passiert in der Region (Ende der Autonomen Pfalz), in Deutschland (Währungsreform) und der Welt (Tod Lenins, erste Weltumrundung in einem Flugzeug). Und ganz offensichtlich wurde auch dieses Gebäude errichtet. Aber um welches handelt es sich, fragt Leserin Karin Grgic? Raten Sie mit und schicken sie Ihre Lösung an merkur@pm-zw.de.