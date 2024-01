Merkur-Fotorätsel Wenn den Steinen der Boden wegbricht

Ja, auf den ersten Blick sieht dieses Motiv recht schwer auffindbar aus. Es ist unserem Fotografen auch nur zufällig vor die Linse geraten. Aber als Tipp wurde verraten: Wie man am verwendeten Kopfsteinpflaster sieht, befindet es sich an zentraler Stelle in Zweibrücken. Raten Sie mit und schicken sie Ihre Lösung per Email an merkur@pm-zw.de.