Merkur-Fotorätsel Christo im Betonbett

Erraten wurde unser letztes Fotorätsel, das sich allerdings als weniger eindeutig erwiesen hat, als gedacht. Tatsächlich befindet sich der abgebildete Blechkasten am Rande des Outlet. Das hat zumindest als Möglichkeit nur Christian Meister gewusst. Er gab allerdings zu bedenken, dass es diese Schlüsseldepots an mehreren Orten in der Stadt gibt. Vielleicht auch am Parkplatz des Gesundheitsamtes in der Gutenbergstraße? Dort jedenfalls hat Helmut Paschke ihn verortet. jam/Foto: eck