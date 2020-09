Unfall in Mittelbach-Hengstbach : Radfahrer (82) schwer verletzt

Der Radfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber auf den Saarbrücker Winterberg gebracht. Foto: Zweckverband Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung

Zweibrücken Ein 82-jähriger Radfahrer aus Blieskastel ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall im Einmündungsbereich der Mertelstraße/Am Bornrech in Mittelbach-Hengstbach schwer veletzt worden. Nach Polizeiangaben war er aus Richtung der Straße Am Bornrech in Fahrtrichtung Mertelstraße gefahren, um dort nach rechts in Richtung Mittelbach abzubiegen.

Im weiteren Verlauf übersah er im Einmündungsbereich ein von links kommendes Auto, das Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in die Winterbergklinik in Saarbrücken geflogen wurde. Dort liegt er weiterhin und ist nach Angaben der Polizei von Sonntagnachmittag weiterhin nicht ansprechbar.