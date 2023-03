„Radeln ohne Alter“ in Zweibrücken Anni spendet seit einem Jahr Lebensfreude

„Hurra, hurra, unsere Anni wird ein Jahr!“ Unter diesem Motto lädt für Samstag, 1. April, ab 15 Uhr das Projekt „Radeln ohne Alter“ in Zweibrücken zur Geburtstagsfeier der mittlerweile stadtbekannten Fahrradrikscha an die neue Garage in der Rosengartenstraße 5 ein. Initiatorin Birgit Sosson strahlt. „Ich hätte, als wir vor einem Jahr anfingen, niemals gedacht, wie schnell wir uns entwickeln und wie gut sich alles fügt. Wir haben so viel Unterstützung von so vielen Seiten bekommen und unser Piloten-Team ist so gewachsen.“