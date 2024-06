„Radeln ohne Alter“ hat sich in Zweibrücken etabliert Gegen soziale Isolation und Einsamkeit

Bedenken, dass man nicht in die Rikscha einsteigen könne, müsse man nicht haben, denn das Gefährt habe einen absenkbaren Einstieg, so Wolf. Er fährt die Senioren oft an Orte, an denen sie früher gewohnt haben oder zeigt ihnen neue Gebäude und Baustellen in der Stadt. Die Initiative ist aktuell auf der Suche nach Piloten – so werden die Rikscha-Fahrer und -fahrerinnen genannt. Sie sollten ein gewisses Maß an Kommunikationsfreude mitbringen und mindestens vier bis sechs Mal pro Sommerhalbjahr fahren. Interessierte bekommen eine Einweisung und eine etwa zweistündige Schulung.