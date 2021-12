Corona in der Südwestpfalz : Vier Todesfälle, mehrere Klassen in Quarantäne

Mehrere Klassen an Helmholtz- und Hofenfels-Gymnasium müssen erst einmal in Quarantäne. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Südwestpfalz Auch wenn die absolute Zahl der Corona-Neuinfektionen schon viel höher war, trifft es zu Wochenanfang massiv Schulen und Kitas.

(red) bis Montagmittag wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 72 weitere positive Corona-Tests registriert. 15 Tests wurden in Zweibrücken erfasst, jeweils 7 in Contwig und Dellfeld, 2 in Kleinbundenbach sowie jeweils einer in Hornbach, Althornbach und Winterbach.

Viele neue Fälle wurden Kitas und Schulen in der Region registriert. Je ein Kind des kommunalen Kindergartens Contwig, der Kindertagesstätten Papperlapapp, Regenbogen und Schatzkiste in Zweibrücken sowie je eine Mitarbeiterin des Kindergartens Arche Noah in Contwig wurden positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Eine Schülerin der Grundschule Contwig hat ebenfalls ihr positives Ergebnis erhalten. An Helmholtz und Hofenfels-Gymnasium müssen mehrere Klassen in Quarantäne. Mitschülern ist es möglich, sich mit einem negativen PCR-Ergebnis freizutesten. Für die direkten Sitznachbarn ist dies erst ab dem fünften Tag möglich.