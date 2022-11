Hochschule bringt qualifizierte Frauen in den Arbeitsmarkt : Mit Selbstvertrauen in den Arbeitsmarkt

Zweibrücken Zwölf Teilnehmerinnen haben die diesjährige Qualifizierung „Aim“ der Hochschule Kaiserslautern erfolgreich abgeschlossen. „Aim“ richtet sich an zugewanderte Frauen aus den Bereichen Informatik, Naturwissenschaften und Technik und unterstützt diese bei ihrem Einstieg in den Arbeitsmarkt.

(red) Zwölf Teilnehmerinnen aus dem Iran, Syrien, der Türkei und weiteren Ländern haben am 31. Oktober die diesjährige Qualifizierung „Aim – Geflüchtete Mint-Akademikerinnen in den Arbeitsmarkt“ am Institut „Equal“ der Hochschule (HS) Kaiserslautern erfolgreich abgeschlossen. „Aim“ richtet sich speziell an zugewanderte Frauen aus den Bereichen Informatik, Naturwissenschaften und Technik und unterstützt diese bei ihrem individuellen Einstieg in den Arbeitsmarkt. Bedingt durch ihre familiäre Situation können Frauen trotz sehr guter Qualifikation in vielen Fällen nicht adäquat an Qualifizierungsangeboten teilnehmen. „Aim“ wurde vor diesem Hintergrund als Teilzeitqualifizierung entwickelt. Dabei werden auch die besonderen Anforderungen der Zielgruppe berücksichtigt und den teilnehmenden Frauen wird so ein Weg zur bildungsadäquaten Integration in den Arbeitsmarkt geebnet.