Kein Fußball auf der großen Leinwand? Zweibrücker Sommermärchen ungewiss

Auch andere Veranstalter, die in den vergangenen Jahren ein Public Viewing in Zweibrücken veranstaltet haben, beteiligen sich in diesem Jahr nicht mehr. „Letztes Mal war es wirtschaftlich nicht rentabel“, erklärt der Veranstalter Thorsten Albrecht. Zudem sei der Aufwand groß, denn das Publikum erwarte eine große Videoleinwand. Unterstützung durch die Stadt habe es ebenfalls nicht gegeben. Auch die Karlsberg Brauerei veranstaltet kein Public Viewing in Zweibrücken, teilt das Marketing mit. In Homburg wird es hingegen ein Public Viewing geben.