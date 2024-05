Mord an Ehefrau in Bubenhausen „Alles war voller Blut“

Hat er seine Ehefrau getötet? Diese Frage beschäftigt seit Montag ein Schwurgericht am Landgericht Zweibrücken, wo sich ein 36-jähriger Zweibrücker vor der Ersten Großen Strafkammer wegen Mordes an seiner Ehefrau verantworten muss. Am ersten Verhandlungstag äußerte sich der Angeklagte (noch) nicht zum Tatvorwurf. Sein Verteidiger, der Zweibrücker Rechtsanwalt Markus Freyler, kündigte aber eine „zeitnahe“ Erklärung an, in der nach Informationen unserer Zeitung allerdings kein Geständnis zu erwarten ist. Weshalb es wohl auf einen Indizien-Prozess hinausläuft, in dem es „nur“ um Anzeichen geht, die mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Tat schließen lassen.