Bauarbeiten ruhen Spundwand-Streit geht weiter

Denn nach der Beweisaufnahme am Dienstag, bei der drei Sachverständige stundenlang gehört wurden, blieben die Fronten verhärtet. Dabei bestätigten die beiden Bauingenieure und die Bauingenieurin nur, was die Klägerseite von Anfang an moniert hatte: die Bodenbeschaffenheit war von den von der Stadt beauftragten Planungs- und Baufirmen nicht genug untersucht und vermessen sowie die falschen Geräte eingesetzt worden. So sagte eine 50-jährige Bauingenieurin aus Darmstadt, die schon einmal an einem Gutachten in dieser Angelegenheit mitgearbeitet hatte: „Der Einsatz eines Hochfrequenzrüttlers (wie am Schwarzbach geschehen, Anm. d. Red.) ist meines Erachtens nicht erschütterungsarm.“ Eine solche erschütterungsarme Ausführung der Arbeiten sei in der Planung sogar „empfohlen“ worden. Das Nichtbefolgen eben dieser Empfehlung habe möglicherweise dazu geführt, dass sich der ohnehin schlecht verdichtete Boden weiter gelockert habe und schließlich abgesunken sei. Was wohl die Risse am Haus und die Bodenabsenkungen zur Folge gehabt habe.