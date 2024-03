Amtsgericht Prozess um Gammelfleisch jäh beendet

Nach über vier Jahren Verfahrensdauer und fast einem Jahr Prozesspause gibt es endlich eine Entscheidung des Amtsgerichts Pirmasens in Sachen „750 Gramm ranzige Schweinelenden“. Das angebliche Gammelfleisch war am 17. Dezember 2019 bei einer Durchsuchung des Zweibrücker Schlachthofs durch die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach unter Beteiligung des in Pirmasens ansässigen und auch für Zweibrücken zuständigen Kreisveterinäramtes Südwestpfalz entdeckt worden (wir berichteten). In der Folge hatte sich Anfang April 2023 ein leitender Angestellter des Schlachthofs wegen eines Verstoßes gegen das deutsche Lebens- und Futtermittelgesetz in einer mündlichen Verhandlung verantworten müssen, nachdem er Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt hatte, über den er (schriftlich) zu einer Geldstrafe von 12 000 Euro (120 Tagessätze à 100 Euro) verurteilt worden war.