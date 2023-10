Prozess vor dem Landgericht Steak-Messer in den Bauch gerammt

Eine Bluttat beschäftigt aktuell das Landgericht Zweibrücken. Am späten Abend des 15. April hatte eine Zweibrückerin ihrem Freund in ihrer Wohnung in der Bliestalstraße ein Steak-Messer in den Bauch gerammt. Der so verletzte Mann schaffte es noch vors Haus, wo er zusammenbrach und dann glücklicherweise von Passanten und Anwohnern entdeckt wurde. Er kam noch in der Nacht ins Homburger Uniklinikum, wurde notoperiert – und gerettet.