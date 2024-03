Zweibrücken „Er drohte, mir die Kehle aufzuschlitzen“

Hingegen konnte sich der ausgeraubte junge Mann, ein 23-jähriger Zweibrücker Altenpfleger, am Dienstag noch recht genau daran erinnern, was ihm an jenem 11. September 2023 zugestoßen war. Demnach sei er gerade auf dem Weg zur Arbeit gewesen, als er in dem Durchgang hinter der Hallplatz-Galerie zunächst von dem jüngeren Mann um eine Zigarette angeschnorrt worden war. Er sei es auch gewesen, der ihn angesprochen und gefragt hätte, ob er ihm vielleicht Kokain abkaufen möchte. Während dieses Gesprächs sei sein älterer „Kollege gekommen“, der zunächst nur wissen wollte, ob es ein Problem gebe. Ohne die Antwort abzuwarten, habe er ein Taschenmesser gezogen, es ihm an den Hals gedrückt und mit den Worten „Hast du mal 10 Euro“ Geld gefordert. Weil er keinen 10-Euro-Schein hatte, habe er dem räuberischen Duo einen 50-Euro-Schein aushändigen und später, nachdem ihn die beiden Männer gefragt hätten, was er noch dabei habe, seine Geldbörse und sein Handy überlassen müssen. Der ältere Mann hätte ihn noch davor gewarnt, die Polizei zu rufen. Woraufhin der jüngere Mann gedroht habe, „mir sonst die Kehle aufzuschlitzen“. Was ihn allerdings nicht davon abgehalten habe, gleich nach dem Eintreffen auf seiner Arbeitsstelle einen Notruf abzusetzen. Sein Handy hatten ihm die Männer ja weggenommen, erzählte der 23-Jährige im Zeugenstand.