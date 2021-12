Protestantische Weihnachtsgottesdienste in Zweibrücken : Gottesdienste unter erschwerten Bedingungen

Der stimmungsvolle Waldweihnachts-Gottesdienst lockte im vergangenen Jahr zahlreiche Gläubige nach Birkhausen. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Für die Weihnachtsgottesdienste müssen die Kirchen diesmal entscheiden: 3G mit allen Gläubigen oder 2G mit musikalischer Gestaltung? Sowohl der Waldweihnachts-Gottesdienst in Birkhausen mit dem Posaunenchor als auch die Christvesper an Heiligabend in Mittelbach mit „Gospel & Praise“ finden mit eingeschränkter Zugangsberechtigung statt. In allen Gottesdiensten wird das Friedenslicht aus Bethlehem verteilt.

„Wir hätten es auch lieber anders gehabt, aber wenn der Posaunenchor spielt und wir singen wollen, müssen wir selbst unter freiem Himmel 2G machen“, bedauert Pfarrer Volker Kunkel. Wie im vergangenen Jahr, laden die Stadtmission und die protestantische Gemeinde Rimschweiler-Mittelbach mit Pfarrer Reiner Conrad zu einem Waldweihnachts-Gottesdienst in die Birkhausen ein.

Bei der Premiere wurde der stimmungsvolle Gottesdienst inmitten der Natur gut angenommen. So rechnen die Gastgeber auch diesmal, an diesem vierten Adventsamstag, 18. Dezember, um 16 Uhr wieder mit 80 bis 100 Gläubigen, die den steilen Aufmarsch auf sich nehmen. Passend zu der Volksweise „O Tannenbaum“ und der Waldlichtung, stellt Pfarrer Conrad den Tannenbaum in den Mittelpunkt seiner Predigt. Das Liedblatt mit den Texten von „Tochter Zion“, „Macht hoch die Tür“, „O Tannenbaum“, „O du fröhliche“ und „Stille Nacht“ kann über den unten stehenden Link heruntergeladen und mitgebracht werden. Ebenso müssen alle Gottesdienstbesucher an ihre entsprechenden Nachweise wie Impfausweise und ihren Personalausweis denken.

„Außerdem muss man sich unbedingt vorher anmelden“, informiert Volker Kunkel. Ebenfalls über die Homepage lassen sich kostenfreie „Tickets“ buchen.

Höhepunkt des Waldweihnachts-Gottesdienstes dürfte für viele die Verteilung des „Friedenslichts aus Bethlehem“ sein, das am Montag im Spätnachmittag aus Homburg in Zweibrücken anlangte und von dort aus an Kirchen und Gläubige verteilt wurde. Es wird am Leben erhalten, um in der Christnacht die Geburt Jesu als „Licht der Welt“ zu symbolisieren und im Frieden mit den Menschen in aller Welt zu verbinden.

Wer nicht zum Waldweihnachts-Gottesdienst kommt und trotzdem gerne das Friedenslicht von Bethlehem hätte, kann es sich in Heilig Kreuz oder auch vor der Haustür der Familie Conrad in der Oselbachstraße abholen. Außerdem bietet Reiner Conrad einen Lieferservice an. Wer es von den Weihnachtsgottesdiensten in Rimschweiler, Mittelbach oder Wattweiler mitnehmen möchte, wird gebeten, eine Laterne oder alternativ eine Grabkerze mitzubringen.

Während nach aktuellem Stand die normalen Weihnachtsgottesdienste auch mit einem tagesaktuellen Test nach der 3G-Regelung (geimpft, genesen oder getestet) besucht werden dürfen, gilt für alle Gottesdienste mit musikalischer Gestaltung 2G (geimpft oder genesen). Davon betroffen ist der Weihnachtsgottesdienst an Heiligabend in der protestantischen Kirche Mittelbach um 16 und 17.30 Uhr. Dieser wird musikalisch gestaltet von dem Mittelbacher Frauenchor „Gospel & Praise“.

„Die Kirchenpräsidentin verhandelt noch“, hofft Reiner Conrad immer noch auf eine mögliche Erleichterung, die keinen Gläubigen mehr aus dem Weihnachtsgottesdienst ausschließt. Dies sei dann bei der auf jeden Fall notwendigen Anmeldung zu erfahren. Damit niemand zu Weihnachten zu Hause einsam und ohne geistlichen Impuls feiern muss, ganz gleich, ob man den Gottesdienst lieber meidet oder nicht teilnehmen darf, bringt Reiner Conrad bereits zum Waldgottesdienst eine Broschüre mit Vorschlägen für die eigene Gestaltung des Heiligabend-Gottesdienstes mit. Darin finden sich eine Kurzmeditation, Lieder, Bibeltexte und ein Gebet. Kann jemand das Handy bedienen, können die Texte über einen QR-Code sogar vorgelesen werden, um ein Gefühl von „nicht-alleine-sein“ zu vermitteln. https://zweibruecken.church-events.de/, http://www.kirchenbezirk-zweibruecken.de; E-Mail: pfarramt.rimschweiler-mittelbach@evkirchepfalz.de; Telefon (0 63 32) 90 64 42.