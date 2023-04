Prostestantische Kirchengemeinde Ixheim Von Achtsamkeits-Malen bis Zoo-Besuch

Ebenfalls eine Premiere feiert eine Woche später, am Samstag, 6. Mai, ein Kino-Abend an der Friedenskirche. Spielt das Wetter mit, wird draußen an der Kirchenwand an der großen Wiese eine Leinwand aufgestellt. Sobald es dunkel genug ist, wird die 2014 gedrehte, indisch-amerikanische Filmkomödie „Madame Mallory und der Duft von Curry“ gezeigt – von Steven Spielberg und mit Starbesetzung. Pfarrer Martin Bach verspricht einen sehr unterhaltsamen Film. Er beschreibt: „Es geht um Toleranz und das Kennenlernen fremder Kulturen.“ Der Abend beginnt um 17 Uhr mit einem „Überraschungs-Curry“, denn „Curry kann alles sein“.