„Trau dich“ in Zweibrücken : Kinder stark machen im Kampf gegen sexuellen Missbrauch

Über interaktive Elemente waren die Kinder am Theater-Geschehen auf der Bühne beteiligt. Foto: Elisabeth Heil

Zweibrücken Das Schultheater-Studio Frankfurt gastierte gestern im Rahmen der bundesweiten Initiative „Trau Dich!“ in der Zweibrücker Festhalle.

Für Paula ist es gar nicht so einfach, ihrer Freundin zu erklären, dass sie sich fürs Küssen noch nicht besonders interessiert. Vladimir hat keine Ahnung, wie er seiner Oma sagen soll, dass er ihre Schlabberküsse nicht mag. Alina wird ganz stumm, als ein Freund der Familie seine Hand auf ihr Bein legt. Die vier Akteure des Theaterstücks „Trau Dich!“, das am Mittwoch in der Zweibrücker Festhalle aufgeführt wurde, erzählten in vier Geschichten von den ersten zögerlichen Annäherungen an das andere Geschlecht, dem Vergleich mit Gleichaltrigen, von unangenehmen Situationen und Grenzüberschreitungen.

Es ging darum herauszufinden, wem sich die Kinder anvertrauen können und welche Rechte sie haben. Und darum, auf seine Gefühle zu hören. Sie zu spüren und richtig einzuordnen. Zu erkennen, dass ein Gefühl auch ein Alarmsignal sein kann für etwas, das nicht sein darf. Insgesamt 465 Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Jahrgangsstufe des Hofenfels-Gymnasiums und der Mannlich-Realschule plus saßen verteilt auf zwei Vorstellungen im Publikum. Über interaktive Elemente waren sie am Geschehen auf der Bühne beteiligt. „Das ,Trau dich!‘-Theaterstück wurde so konzipiert, dass es die Selbstwirksamkeit und Kommunikationsfähigkeit der Mädchen und Jungen stärkt und dazu beiträgt, dass die Kinder ihre Rechte kennen. Das Stück vermittelt ebenfalls, wie sich Kinder an Erwachsene wenden können, wenn sie sexualisierte Gewalt erfahren haben“, erklärte Regisseurin Katharina Fertsch-Röver vom Schultheater-Studio Frankfurt.

Doch auch die Erwachsenen im Umfeld der Kinder sollen in ihrer Verantwortung, die Kinder zu schützen, gestärkt werden, weshalb die Initiative begleitend zum Theaterbesuch Informationsabende für Eltern und Erziehungsberechtigte anbietet.

Initiatorin in Zweibrücken ist übrigens Katrin Fischer, Lehrerin und Präventionsbeauftragte am Hofenfels-Gymnasium. „Wir haben das Theaterstück schon einmal 2018 in Pirmasens besucht“, erzählt sie. „Weil ich weiß, wie wichtig es ist, aufzuklären und für das Thema sexueller Missbrauch zu sensibilisieren, habe ich versucht, ,Trau dich!‘ auch nach Zweibrücken zu holen – mit Erfolg“, freut sie sich.

Bei ihrer Kollegin Brigitte Neuschwander, stellvertretende Schulleiterin der Mannlich-Realschule plus sowie den Vertretern der Stadt Zweibrücken war Katrin Fischer auf offene Ohren gestoßen. „Und bei meinem Kollegium. Gemeinsam haben wir ihm Rahmen der Initiative an einem Workshop teilgenommen. Kinder und Jugendliche können sich nämlich nicht alleine schützen. Sie brauchen erwachsene Ansprechpersonen, die wissen, wie Täter und Täterinnen agieren, welche Signale Kinder und Jugendliche aussenden und welche Wege der Hilfe es gibt“, sagt Fischer. Ansprechpartner könnten Menschen aus dem nahen privaten Umfeld, aber auch Lehrer sein. Daher habe man einen Elternabend zum Thema veranstaltet, der sehr gut angenommen worden sei.

Allerdings wünsche sie sich auch für ihre Schule einen Schulsozialarbeiter/arbeiterin. „Gymnasien haben immer noch keinen gesetzlichen Anspruch und so hat uns das Land auch keinen zugewiesen. So erfolgt die Einzelbetreuung betroffener Kinder bei uns durch die Lehrer, was wir selbstverständlich leisten. Es wäre aber wichtig, eine Fachkraft zu haben, die unterstützt und als Schnittstelle fungiert zwischen allen Beteiligten, auch den zuständigen Beratungsstellen“, fügt sie hinzu.