Projekt von DRK und Immobilia Gemeinsam wohnen gegen Einsamkeit

Einsamkeit im Alter ist tatsächlich auf dem Vormarsch. Die Gruppe der 80- bis 90-Jährigen wächst rasant und wird sich bis 2050 sogar mehr als verdoppeln. Aktuell leben über zwei Millionen alte Menschen in Deutschland allein. Laut des Deutschen Zentrums für Altersfragen (DZA) erhält jeder vierte alte Mensch nur einmal im Monat Besuch von Freunden oder Bekannten. Manche haben gar keinen Kontakt mehr nach außen. Die Folgen von Einsamkeit können Depression, Antriebslosigkeit und Kontaktarmut sein. Nicht wenige Senioren verlieren auf Dauer all ihren Lebensmut. So ist es nicht verwunderlich, dass die Zahl der Selbsttötungen in keiner Altersgruppe so hoch ist wie bei den über 80-Jährigen. „Daher müssen wir etwas gegen Vereinsamung im Alter tun und Menschen, die mitten unter uns leben und zu vergessen drohen, wieder in unsere Mitte holen“, sagt Hans Prager, Chef des DRK-Kreisverbands Südwestpfalz. Das DRK betreibt bereits seit gut drei Jahren ein Wohnen-plus Projekt in der Maxstraße 5, gleich neben dem Mehrgenerationenhaus. „Die drei Stockwerke mit je zwei Wohneinheiten werden aber nicht nur von Senioren bewohnt, sondern auch von jüngeren Menschen mit Handicap“, sagt Hans Prager. Aktuell kommt mit dem „Generationenverbindenden Service-Wohnen“ ein weiteres Projekt dazu. Partner des DRK ist hier die Immobilia GmbH. Das Zweibrücker Unternehmen hat ein Mehrfamilienhaus mit 18 Wohnungen in der Zeilbäumerstraße 24 oberhalb des Hofenfelsgymnasiums umfassend saniert. Eine Wohnung dient dem DRK-Team als Stützpunkt vor Ort.