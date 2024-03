Das Veranstaltungsjahr im Rosengarten Programm mit neuem Konzept

Zweibrücken · Immer wieder etwas Neues. So überrascht der Zweibrücker Rosengarten in der Saison 2024 mit einem neuen Open-Air-Veranstaltungskonzept in Ergänzung zu den beliebten Traditions-Events.

26.03.2024 , 18:17 Uhr

Die Nacht der Lichter ist der absolute Höhepunkt im Rosenjahr - auch besuchermäßig. Foto: Cordula von Waldow

Von Cordula-Irene von Waldow-Noller