Grusel-Kinderkostüme werden prämiert Zweibrücker Halloween-Spektakel

Weitere Projektpartner bieten neue, aber auch bewährte Aktionen an wie Pfeile und Dosen werfen, Bemalen von Halloween-Figuren, Laternen basten und vieles mehr, kündigt Stricker an. Am Stand des THW-Ortsverbands Zweibrücken gibt es nicht nur deftigen Schinken, für dieses Halloween hat man sich sogar eine besondere Überraschung einfallen lassen. Bei Dunkelheit können die Kinder vor dem Zelt des Stadtmarketings am „Mund der Wahrheit“ wieder ihren Mut unter Beweis stellen. Süßes in allen Facetten sowie würzige Speisen runden das Programm ab und für passende Getränke ist auch gesorgt.