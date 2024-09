Noch Plätze frei bei Kursen und Seminaren der VHS Zweibrücken Spannende Kurse und Seminare im September

Ein Grundkurs „Handlettering“ beginnt am kommenden Mittwoch, 4. September, 17.30 bis 20.30 Uhr, mit Dozentin Hannah Bender. Sie ist Grafik-Designerin, selbstständig als Lettering-Artist sowie Illustratorin tätig und leitet seit mehreren Jahren Kurse im kreativen Bereich an Weiterbildungseinrichtungen. Dieser Kurs richtet sich an Anfänger mit keinen oder nur geringen Vorkenntnissen. Beim Lettering werden Sprüche, kurze Texte oder einzelne Wörter in einer besonderen Schönschrift aufs Papier gebracht – zum Beispiel als Plakat oder als Glückwunschkarte. Diese prinzipiell einfache Schrift kann durch unterschiedliche Techniken verfeinert und durch verschiedene Stifte oder Papiere in ihrer Wirkung verändert werden. Verzierungen um den Buchstaben herum oder andere Schmuckelemente von einfach und schlicht bis aufwendig und verschnörkelt geben jedem Werk eine sehr individuelle Note. Während des dreistündigen Grundkurses tauchen die Teilnehmenden in die Welt der Buchstaben ein. Sie erlernen die Grundtechniken des Letterings und dürfen sich direkt am Schreiben probieren. Es wird also direkt kreativ. Mithilfe einer Druckvorlage werden die einzelnen Buchstaben geübt sowie verschiedene Stifte und Techniken ausprobiert. Als Abschlussprojekt wird noch eine schöne Karte gestaltet. Veranstaltungsort ist das BBS, Raum B105 in der Johann-Schwebel-Straße 1.