Oberbürgermeister Wosnitza zum Zukunftsatlas 2022 : „Wir sehen der Zukunft Zweibrückens deutlich positiver entgegen“

Zweibrücken Die Stadt mit Oberbürgermeister Wosnitza nimmt Stellung zu der Prognos-Studie – und hält methodische Gründe für die schlechtere Platzierung für wahrscheinlich.

Woran liegt nach Einschätzung der Stadtverwaltung der Absturz Zweibrückens im Prognos-Zukunftsatlas 2022? Und angesichts der besonders schlechten Platzierung in der Kategorie „Wohlstand & soziale Lage“: Sieht die Stadt Möglichkeiten, insbesondere gezielt hieran zu arbeiten?

Auf diese Merkur-Anfragen mailt Stadt-Pressesprecher Jens John: „Natürlich ist es nie erfreulich, wenn die Stadt Zweibrücken in einem Ranking offenbar einen Sprung in die falsche Richtung macht. Die Prognos-Studie bestätigt allerdings nicht die Eindrücke, welche die Stadtverwaltung bei der aktuellen Entwicklung Zweibrückens wahrnimmt.“ Dazu erklärt Oberbürgermeister Marold Wosnitza: „Gerade beim Thema Arbeitsplätze hat sich Zweibrücken in den letzten Jahren immer kontinuierlich zum Positiven entwickelt. In dieser Woche wird das John Deere Logistikzentrum eröffnet, das perspektivisch bis zu 400 neue Arbeitsplätze schaffen soll. Dazu kommen auch noch Großansiedlungen, wie das Logistikzentrum auf dem Steitzhof. Wir sehen der Entwicklung und der Zukunft Zweibrückens deutlich positiver entgegen, als es diese Studie tut.“

Deutliche Verbesserung im Zukunftsatlas 2025?

Außerdem, erinnert John, „steht auch noch die Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz an. Da auch die kommunale Schuldenlast einen wesentlichen Punkt beim schlechten Abschneiden bei ,Wohlstand und soziale Lage‘ darstellt, sollte sich das Ranking in drei Jahren in diesem Punkt deutlich verbessern“.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Zweibrücken mahnt aber auch zur Vorsicht bei der Bewertung solcher Städte-Rankings wie dem Zukunftsatlas: „Es ist für uns schwierig nachzuvollziehen, auf welcher Datenlage die Rankings basieren. Im Vergleich zum letzten Zukunftsatlas wurden beispielsweise Indikatoren ausgetauscht bzw. erweitert. Das macht die Rankings aus 2019 und 2022 unserer Meinung nach nur bedingt miteinander vergleichbar“, erläutert die Zweibrücker Wirtschaftsförderin Anne Kraft. Im Punkt Arbeitsmarkt habe Prognos den Indikator „Tertiärbeschäftigung“ (Dienstleistungs-Sektor) in diesem Jahr durch „digitale Impulsgeber“ ersetzt. Kraft: „In der Tertiärbeschäftigung war Zweibrücken stets gut aufgestellt vergleichbar mit Städten in zentraleren Lagen, digitale Impulsgeber dagegen sind in eher peripheren Regionen wie unserer sicher in geringerem Maß vorhanden.“

Die Rolle von Bahn und Flugplatz