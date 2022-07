Baustelle in Zweibrücken : Neues Problem bei Abrissarbeiten in Alter Ixheimer-/Maxstraße

Zweibrücken Bauherr: Nachbarhaus muss vor weiterem Kronprinz-Abriss abgestützt werden. Nur wenig Verzögerung, aber Straßensperrung müsse verlängert werden.

Mit Rücksicht auf das denkmalgeschützte Nachbarhaus in der Maxstraße werden beim Abriss des Kronzprinz-Gebäudes an der Ecke Alte Ixheimer Straße / Maxstraße besonders behutsam vorgegangen, hatte Bauherr Alexej Goldnik noch am Donnerstag dem Merkur gesagt. Doch auf der Merkur-Facebook-Seite schrieb ein Leser zu dem Artikel am Freitag: „Abriss wird wahrscheinlich wieder gestoppt. Risse im Gebäude oberhalb vom Kronprinz.“