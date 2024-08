Privatstraße Mülltonnen-Ärger im Neubaugebiet Bickenalb-Blick

Auf Nachfrage bei Boßlets Nachfolgerin Nicole Hartfelder (UBZ) erklärte diese: „Getestet haben wir auch und dabei gemerkt, dass es nicht geht.“ Grundsätzliche verfüge die Straße nicht über die baulichen Erschließungsanforderungen an eine öffentliche Straße, die eine Übernahme durch die Stadt möglich machen würde. Angefangen beim Straßenaufbau zum Beispiel oder den Kanälen, zählte Hartfelder auf. All das sei allerdings in den Notarverträgen auch festgehalten worden, betont die UBZ-Chefin. „Dabei gibt es in Zweibrücken durchaus Investoren, die die Frage der Straßenerschließung schon vorab vertraglich mit uns bzw. der Stadt festhalten“, sagt sie. Dass es in diesem Fall anderes gelaufen sei, sei bedauerlich, vor allem für die Anwohner, die vielleicht auch gar nicht wussten, worauf sie sich da einließen.

Dass der UBZ auch Privatstraßen zur Müllensorgung anfahre, sei durchaus möglich und in Zweibrücken auch üblich. „Dann müssen aber bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein“, so Hartfelder: „Entweder muss es eine Wendemöglichkeit geben oder das Rückwärtsfahren darf aus versicherungstechnischen Gründen nicht länger als 50 Meter betragen. Beides ist in der Straße Bickenalb-Blick bei einer Länge von 140 Metern nicht gegeben.“